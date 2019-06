Pogba Juve: il francese ha detto sì, ma prima Paratici deve cedere un big

La Juventus è pronta a tentare l’affondo per Paul Pogba, il quale ha già detto sì per un eventuale ritorno in bianconero

La trattativa tra Manchester United e la Juve per Paul Pogba si fa sempre più cada. Il francese avrebbe già accettato ad un eventuale ritorno a Torino ma per i bianconeri ci sono almeno due scogli da superare.

Il primo è rappresentato dal Real Madrid che non bada a spese e ha messo il Polpo nel mirino. Il secondo dal fatto che la Juve non può soddisfare la richiesta dei Red Devils (150 milioni) senza cedere prima un big. Secondo il Corriere dello Sport i sacrificabili per arrivare al centrocampista sono Cancelo, Douglas Costa e Dybala.