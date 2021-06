Pogba parla della Juve: «Mi hanno fatto evolvere in campo, ho imparato a giocare a calcio»

Pogba ha svelato quanto ha imparato nei suoi anni alla Juve e di quanto sia riuscito a crescere con l’aiuto dei bianconeri

Pogba pensa ancora alla Juve. Il centrocampista francese del Manchester United in un’intervista all’Equipe condotta da Vieira ha parlato del suo passato in bianconero.

«Dove ho imparato di più il mestiere del calcio? Alla Juve. Ci sono arrivato molto giovane. A 18 anni. Ed ecco che sono diventato un uomo. Arrivi, ti alleni, c’è tattica, disciplina. Soprattutto disciplina. Devi essere disciplinato perché tatticamente sono molto acuti. Quando colpisce, colpisce, tutti hanno davvero bisogno di stare insieme. Durante le sessioni video, ti dicono: “Guarda, quando fai questo movimento, ti devi muovere in questo modo, crea questo e quest’altro spazio’.”. Ti insegnano i mestieri del calcio. Ho imparato in difesa ma anche in attacco. Alla Juve sono arrivato da trequartista, centrale e mi hanno fatto evolvere come trequartista più offensivo».