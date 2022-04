Pogba Juve, il francese aspetta i bianconeri

Pogba Juve, il centrocamposta francese esce allo scoperto e indica dove vorrebbe giocare in futuro. Le ultime sulla situazione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Psg starebbe provando l’affondo per regalarsi Paul Pogba a parametro zero in estate. A frenare la trattativa ci sarebbe la volontà del francese di aspettare la Juve.

Pogba vuole la Juventus e in questo Allegri potrebbe giocare un ruolo determinante. I bianconeri prendono tempo per costi e per valutazioni future.