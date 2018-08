«Parla col mio agente»: Pogba vs. Mourinho, ora volano gli stracci!

Pogba vs. Mourinho, atto finale: duro faccia a faccia tra il tecnico portoghese ed il centrocampista. Il Barcellona resta alla finestra (più defilata anche la Juventus): tutto può succedere

La resa dei conti è iniziata e – a questo punto – può finire molto male: tra Paul Pogba e José Mourinho il rapporto sarebbe ormai quasi del tutto compromesso. Dopo mesi di tensione, in settimana, secondo i tabloid britannici sarebbe scoppiata la guerra: l’allenatore portoghese, in particolar modo, non avrebbe per nulla gradito le ultime esternazioni a mezzo stampa del centrocampista francese, che subito dopo la prima di campionato vinta col Leicester City venerdì scorso, avrebbe fatto sapere di non essere troppo felice alla corte di Mou. Secca dunque la replica nel corso di un faccia a faccia che i presenti descrivono come abbastanza veemente: l’ex tecnico interista avrebbe chiesto a Pogba di parlargli direttamente in futuro per lamentarsi e di essere onesto sulle proprie richieste di mercato (su di lui, da qualche settimana ormai, è incessante il pressing del Barcellona, anche se si parla pure di un possibile ritorno alla Juventus).

Altrettanto dura la controreplica dell’ex bianconero, che avrebbe semplicemente detto: «Se vuoi parlare con me, devi chiamare il mio procuratore (Mino Raiola, ndr)». Da qui un vero e proprio conflitto che per poco non sarebbe arrivato alle mani. Tutto ciò mentre al di fuori del campo da gioco infuriano le voci di mercato: il Barça avrebbe già messo sul tavolo di Pogba – che avrebbe detto subito di sì – un contratto quinquennale da 20 milioni di euro l’anno netti. Il Manchester United riflette bene però sulla possibilità, nonostante tutto, di cedere il francese: il mercato in entrata in Inghilterra è chiuso (quello italiano chiude invece domani e quello spagnolo a fine mese) e – soprattutto – non c’è certezza nemmeno sul destino di Mourinho, su cui incombe la presenza di Zinedine Zidane, allenatore che sarebbe molto gradito a Pogba.