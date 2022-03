Pogba sotto choc: «Ladri in casa mentre i nostri figli dormivano». Il messaggio del centrocampista del Manchester United

Paul Pogba con un lungo messaggio social ha raccontato il recente incubo vissuto dalla sua famiglia.

«La scorsa notte l’incubo più grande della mia famiglia ha preso forma quando in casa nostra sono entrati dei ladri mentre i nostri figli dormivano nella loro stanza. I ladri sono stati in casa nostra per meno di cinque minuti ma in quel momento hanno portato via la cosa più di valore che avevamo in casa: il nostro senso di sicurezza. Ciò è successo durante i minuti finali della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati a casa. Io e mia moglie siamo tornati a casa senza sapere se i nostri figli fossero al sicuro. Come padre, non c’è una sensazione peggiore che non poter proteggere i propri figli e spero che nessuno debba sentirsi come mi sto sentito io la scorsa notte. È per questo motivo che vorrei offrire una ricompensa a chiunque abbia un suggerimento da darci per aiutarci. Mandate ogni informazione a rewardpogba@gmail.com».