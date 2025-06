Pogba, retroscena di mercato: no ad una squadra del mondiale per Club: prima vuole tornare al top della forma

Pogba, il retroscena sul francese ex Juve: il no ad una squadra che gioca il Mondiale per Club: il suo obiettivo è tornare al top prima di tornare in campo

Dopo la riduzione della squalifica per doping da quattro anni a 18 mesi, Paul Pogba è tornato ufficialmente eleggibile per giocare a partire da marzo scorso. Il centrocampista francese, ex Juventus e Manchester United, è attualmente senza contratto e sta valutando con calma le numerose offerte ricevute da club europei, americani (MLS) e sauditi. Nonostante l’interesse anche in ottica Mondiale per Club, Pogba ha scelto di non affrettare la sua decisione, concentrandosi sul pieno recupero fisico e mentale dopo un lungo periodo di inattività.

Il francese, fermo da settembre 2023, si sta allenando individualmente per ritrovare la migliore condizione. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Pogba considera fondamentale la scelta della prossima squadra, non solo per rilanciarsi nel calcio di alto livello, ma anche per garantire stabilità alla propria famiglia. Il campione del mondo 2018 crede di avere ancora molto da offrire e vuole affrontare questo nuovo capitolo della carriera con la massima lucidità, puntando a un rientro che sia all’altezza del suo talento e delle sue ambizioni.