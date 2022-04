Pogba, Neville annuncia: «Potrebbe aver giocato gli ultimi minuti col Manchester United»

L’ex dei Red Devils Neville ha parlato della situazione di Pogba al Manchester United

Liverpool-Manchester United è durata solamente 10′ per Paul Pogba, costretto a uscire dal campo anzitempo per un infortunio al polpaccio. E secondo Gary Neville, storico ex difensore dei Red Devils, il francese avrebbe giocato così i suoi ultimi minuti con il club di Old Trafford.

LE PAROLE – «Potrebbero essere gli ultimi minuti di Pogba con la maglia del Manchester United. L’infortunio potrebbe tenerlo fuori qualche settimana».