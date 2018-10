Paul Pogba, impegnato in questi giorni con la Nazionale francese, sfodera numeri di alta qualità nel palleggio individuale durante l’allenamento

Paul Pogba, numeri da fuoriclasse in allenamento con la Francia. Il centrocampista in forza al Manchester United – da tempo al centro di voci di mercato che lo vogliono lontano dai ‘Red Devils’ – durante la seduta odierna agli ordini del ct Didier Deschamps, ha sfoderato tutta la sua qualità in uno strabiliante palleggio individuale. Il giocatore, impiegato da titolare nell’ultima sfida contro l’Islanda – amichevole terminata 2-2 – ha dimostrato la sua preparazione e determinazione in vista della gara di martedì contro la Germania valida per la Nations League.