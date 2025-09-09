Politano alla Rai: «Partita follissima. Troppi gol presi, ma siamo contenti di una cosa». Le dichiarazioni dell’esterno del Napoli

Tra i protagonisti di una serata a dir poco folle, Matteo Politano ha messo la sua firma sulla vittoria dell’Italia contro Israele con il gol del momentaneo 3-2, quello che ha completato la prima rimonta azzurra. A fine partita, visibilmente provato ma felice, l’esterno offensivo ha analizzato ai microfoni della Rai una partita dalle mille emozioni, mettendo in chiaro quali sono i sentimenti che prevalgono nello spogliatoio.

Intervistato a caldo subito dopo il fischio finale, il suo primo commento è la fotografia perfetta di una partita pazza, vinta più con il cuore che con la tattica. «Follissima, folle, ma siamo contenti di aver portato a casa il risultato». L’attaccante azzurro ha poi allargato la sua analisi al bilancio complessivo di questa prima sosta per le nazionali sotto la nuova gestione tecnica, mostrando soddisfazione per l’inizio del nuovo ciclo. «A parte il gol, di cui sono contentissimo, sono contento di come abbiamo affrontato queste due partite».

Il punto focale della sua riflessione, in linea con quanto espresso anche dal CT Gattuso, è stato il dualismo tra i tanti errori commessi e la straordinaria forza di reazione del gruppo, che non si è mai arreso nemmeno quando la partita sembrava compromessa. «L’importante era l’atteggiamento, col mister lavoriamo da poco e c’è tanto da fare, soprattutto in fase difensiva. Abbiamo preso tanti gol, ma siamo contenti del carattere e alla fine siamo riusciti a vincerla».

Le parole di Politano sono lucide e oneste: c’è la piena consapevolezza che subire quattro gol è un campanello d’allarme da non sottovalutare e che il lavoro da fare in fase di non possesso è ancora tanto. Tuttavia, la gioia per una vittoria ottenuta con grinta e spirito di sacrificio supera ogni recriminazione. In una notte dove la solidità è mancata, l’Italia ha risposto con un carattere d’acciaio, un segnale fondamentale per il futuro del progetto di Gattuso.