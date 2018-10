Polonia-Italia: buon avvio degli azzurri nella gara di Nations League, non assistiti però dalla fortuna con due traverse colpite in meno di 30 minuti

Polonia-Italia in corso a Chorzow per la terza giornata di Nations League (segui la diretta live). L’avvio di gara degli azzurri è stato positivo, con una traversa colpita Jorginho dopo meno di un minuto di gioco; gli uomini di Mancini hanno poi continuato a creare occasioni da rete tenendo un atteggiamento sostanzialmente offensivo: azzurri non troppo fortunati, però, con alcune pregevoli parate di Szczesny a evitargli il gol e un altro ‘legno’ colpito da Insigne poco prima della mezzora di gioco.

