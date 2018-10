Polonia-Italia 0-0: risultato e cronaca in diretta live – Nations League 2018/2019

Polonia-Italia, Nations League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Questa sera gli azzurri affronteranno la Polonia a Chorzw nella prima gara da dentro o fuori della loro Nations League. Con una vittoria, infatti, i ragazzi di Mancini sarebbero matematicamente salvi, evitando dunque il passaggio in Lega B. Qualora a trionfare fosse la Polonia, l’amaro destino della retrocessione toccherebbe agli azzurri. Con un pareggio i giochi sarebbero ancora aperti, sarebbe poi necessaria una vittoria con il Portogallo, sperando che poi Lewandowski e compagni non facciano lo stesso. Inoltre con i tre punti si terrebbe ancora accesa la flebile speranza di arrivare addirittura primi nel girone.

Polonia-Italia 0-0: il tabellino

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralsky, Linetty; Zielinski; Lewandowski, Milik. All. Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

ARBITRO: Skomina (SLO)

NOTE: AMMONITI: Jorginho

Polonia-Italia 0-0: diretta live e sintesi

12′ st – Biraghi rischia il pasticcio di testa in area di rigore, Donnarumma smanaccia via

10′ st – Bella palla per Chiesa sulla destra, potrebbe essere una buona opportunità, ma il giocatore viola non aggancia

5′ st – Bernardeschi prova la percussione centrale, ma si allunga troppo la palla

3′ st – Palla di Reca per Glik, che non riesce a colpire

1′ st – Si riparte con un doppio cambio nella Polonia, dentro Grosicki e Blaszczykowski per Linetty e Szymanski

SINTESI PRIMO TEMPO – Partita bella e divertente a Chorzow tra Italia e Polonia. Gli azzurri partono fortissimo, ma la conclusione di Jorginho si stampa sulla traversa. I padroni di casa provano a rispondere colpo su colpo, ma dopo un quarto d’ora, calano vistosamente, schiacciati dalla pressione avversaria. Insigne e compagni infatti tengono molto la palla e costruiscono almeno quattro nitide palle gol. Tuttavia un grande Szczesny e la sfortuna (un’altra traversa colpita da Insigne) mantengono il risultato sullo 0-0.

45′ pt – Fischia Skomina, si va a riposo sullo 0-0

43′ pt – Grande triangolazione lunga tra Insigne e Florenzi, conclusione del romanista neutralizzata da Szczesny in angolo

40′ pt – 5′ alla fine di un bel primo tempo, in cui all’Italia è mancato solo il gol

35′ pt – Vola Szczesny a togliere dall’incrocio dei pali il colpo di testa di Chiellini, azzurri che meriterebbero il gol

31′ pt – Ancora Italia vicinissima al gol, ma prima Chiesa, poi Jorginho vedono respingere le proprie conclusioni da Szczesny

30′ pt – Insigne! Si avventa sulla splendida palla di Chiesa in area di rigore, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa, la seconda colpita dall’Italia

28′ pt – Palla di Chiellini in profondità per Insigne, sponda per Bernardeschi al limite, che prova a ridargliela, manca però di precisione

25′ pt – Italia che in questa fase tiene molto la palla, ma sembra a corto di idee, manca la giusta velocità per impensierire la retroguardia polacca

21′ pt – Jorginho sbaglia un brutto passaggio in uscita, Lewandowski intercetta e verticalizza subito per Linetty, palla però lunga e Donnarumma è in anticipo

18′ pt – Altra bella iniziativa sulla fascia dell’Italia, con Bernardeschi che libera Biraghi al cross, palla tagliata su cui Chiesa non riesce ad intervenire

14′ pt – Barella è costretto a spendere il fallo su Milik lanciato in ripartenza con la difesa scoperta, Skomina però lo grazia non estraendo il giallo

12′ pt – Splendida palla dalla destra di Florenzi, ma nessuno riesce ad intervenire sul pallone

10′ pt – Dopo un brutto angolo battuto corto dall’Italia, la Polonia prova a ripartire in contropiede, ma Florenzi anticipa bene Milik

8′ pt – Insigne ha una grande chance su assist di Barella, ma spreca malamente scegliendo un improbabile pallonetto

6′ pt – Italia che è partita forte alla ricerca del vantaggio, ma la Polonia risponde colpo su colpo

2′ pt – Risponde subito la Polonia che scappa in contropiede con Lewandowski, chiuso bene da Barella in ripiegamento difensivo

1′ pt – Traversa! Subito l’Italia che colpisce una traversa con la conclusione dalla distanza di Jorginho

1′ pt – Fischia Skomina, comincia Polonia-Italia

Polonia-Italia: formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori. Brzeczek alla fine opta per il 4-3-1-2, con Milik e Lewandowski come tandem offensivo e Zielinski ad agire da trequartista. Mancni invece conferma la stessa formazione vista a Genova contro l’Ucraina. Altra chance dunque per il tridente leggero Chiesa–Insigne–Bernardeschi e per Barella a centro campo.

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Szymanski, Goralsky, Linetty; Zielinski; Lewandowski, Milik. All. Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

Polonia-Italia: probabili formazioni e pre-partita

Brzeczek sa di essere di fronte ad una partita complicata. Per questo si affida ad un 4-4-2 dove sarà presente molta Serie A. da Szczesny tra i pali a Linetty, passando per uno tra Piatek e Milik come partner di Lewandowski. In casa azzurra Mancini è ancora alle prese cin problemi in attacco. Pertanto dovremmo rivedere il tridente leggero formato da Chiesa, Insigne e Bernardeschi, con Immobile pronto a scalzare uno dei tre.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Kedziora; Blaszczykowski, Krychowiak, Linetty, Kurzawa; Lewandowski, Milik. All. Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. All. Mancini.

Polonia-Italia Streaming: i precedenti del match

L’Italia, negli ultimi 5 scontri con la Polonia è in vantaggio per 2 vittorie a 1. 2 sono anche i pareggi, l’ultimo dei quali è l’1-1 della prima gara di Nations League, quando Jorginho su rigore rispose al vantaggio di Zielinski.

Polonia-Italia Streaming: l’arbitro del match

Sarà il 42enne sloveno Damir Skomina il fischietto di questa Polonia–Italia. Skomina è un arbitro molto esperto, con quasi 20 anni di carriera e sarà sicuramente all’altezza del compito Ad aiutarlo ci saranno gli assistenti Praprotnik e Vukan e il quarto uomo Kordez.

Polonia-Italia Streaming: dove vederla in tv

Polonia-Italia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 1 (anche in HD al canale 501 del digitale terrestre) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app o sul sito RaiPlay.