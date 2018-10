Polonia-Italia, Mancini per risolvere la partita nel finale si affida a Lasagna e non a Immobile: l’ironia del web non lo perdona! – FOTO

Il tridente dei “piccoletti” al calcio d’inizio, Kevin Lasagna come mossa nel finale per provare a vincerla dopo aver dominato la partita per larghi tratti. Polonia-Italia non è stata la sfida di Immobile, con il ct Roberto Mancini che gli ha preferito come soluzione in corsa addirittura l’ultimo arrivato in azzurro.

Lasagna, infatti, si è unito al gruppo impegnato in Nations League soltanto in seguito all’infortunio che ha privato Mancini della presenza di Zaza. Una convocazione decisamente a sorpresa, motivo per cui lo è stato a maggior ragione l’impiego dell’attaccante dell’Udinese durante il match in Polonia. Una mossa che ha lasciato perplesso il popolo del web, che nei minuti successivi alla sostituzione con Bernardeschi si è decisamente scatenato… almeno fino a quando Lasagna ha servito a Biraghi l’assist per il gol-vittoria!

Lasagna. Poi direttamente macedonia e caffè. #PoloniaItalia — Luca Cantaluppi (@lcantaluppi) October 14, 2018

finira la Lasagna e vino??? — paolo baro (@pbaro) October 14, 2018

LASAGNA INVECE DI IMMOBILE. TU SEI USCITO PAZZO. #poloniaitalia — G. (@Original_Hickem) October 14, 2018