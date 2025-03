Polonia Malta: dove vederla, orario e probabili formazioni - Calcio News 24

Allo Stadio Nazionale andrà in scena la sfida tra Polonia Malta: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Nazionale di Varsavia si giocherà la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Polonia Malta. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Piatkowski, Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Moder, Piotrowski, Frankowski; Lewandowski, Swiderski. Ct. Probierz.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, Carragher, Pepe; J. Mbong, Guillaumier, Satariano, Chouaref, Camenzuli; P.Mbong, Teuma. Ct. Di Leo.

Orario e dove vederla in tv

Polonia Malta si gioca alle ore 20:45 di lunedì 24 marzo per il girone di qualificazione ai Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.