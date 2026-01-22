Connect with us

Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria!

Mihai Popa

Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria! Ecco quale sarà la sua prossima squadra: il comunicato dei granata

Mihai Popa saluta il Torino. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del portiere rumeno al Cluj. Il club Granata ha comunicato la chiusura dell’operazione, augurando all’estremo difensore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera in patria.

IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa.
Il Torino saluta Popa con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera».

