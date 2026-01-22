Torino News
Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria!
Popa, ufficiale l’addio al Torino: il portiere romeno torna in patria! Ecco quale sarà la sua prossima squadra: il comunicato dei granata
Mihai Popa saluta il Torino. È ufficiale il trasferimento a titolo definitivo del portiere rumeno al Cluj. Il club Granata ha comunicato la chiusura dell’operazione, augurando all’estremo difensore le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera in patria.
IL COMUNICATO – «Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Fotbal Club CFR 1907 Cluj, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mihai Popa.
Il Torino saluta Popa con un “in bocca al lupo” per il proseguimento della sua carriera».
LEGGI ANCHE: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...