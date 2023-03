Porto, Conceicao: «L’Inter è forte, ma vogliamo i quarti»

Le parole di Sergio Conceicao, allenatore del Porto, alla vigilia della gara di Champions League contro l’Inter

Sergio Conceicao ha parlato a Sport Mediaset della gara tra Porto ed Inter di Champions League.

PAROLE –E’ molto importante per noi, vogliamo fare una bella partita e un bel risultato per arrivare ai quarti. Sarà una gara difficile per entrambe, molto equilibrata. Anche prima di San Siro ho detto che l’Inter ha una rosa di grandissimi giocatori, noi abbiamo alcuni infortuni ma la squadra che sarà in campo sarà forte, ambiziosa e con voglia di vincere. Ogni gara è diversa, ma la partita con lo Spezia non sarà nella testa dei giocatori o dello staff. Inzaghi ha esperienza e lavora bene. A me non piace quando gli allenatori vengono messi in discussione, so che è il nostro lavoro ma Inzaghi ha già provato di essere un grande allenatore. I risultati ultimi non sono i migliori, ma l’Inter è sempre una squadra forte, con identità e personalità. Con grandi giocatori e un buon allenatore. Giocare a casa davanti ai tifosi è sempre bello, sarà difficile per gli altri come per noi è stato difficile giocare a San Siro, sentire il peso della stori.