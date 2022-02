Porto, Conceicao: «Provo bei sentimenti. Ecco che Lazio mi aspetto»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conceicao è tornato a parlare della gara di domani tra Porto e Lazio. Le dichiarazioni del tecnico dei lusitani

Una partita sentitissima per Conceicao. L’allenatore del Porto domani sera ritroverà la Lazio, la squadra che gli ha regalato infinite emozioni, quando vestiva la divisa da calciatore. Per i microfoni di Sky Sport, le sensazioni del portoghese alla vigilia del match:

LAZIO E PORTO – «Sono due club che sono stati importantissimi nel mio percorso, perciò provo davvero dei bei sentimenti, ma questo ovviamente prima che inizi la partita, dopo penserò solo a vincere. Abbiamo preparato la gara nel migliore dei modi con l’obiettivo di dare una bella risposta».

COMPAGNI LAZIO SCUDETTO – «Perché sono tutti allenatori? Perché eravamo tutti pazzi, avevamo tutti un carattere forte. Anche per quello abbiamo vinto. In genere le squadre come la Lazio fanno fatica a vincere in Italia, campionato dove ci sono Milan, Inter e Juve: se è successo è perché c’era tanta qualità individuale, oltre che una struttura forte che ci ha permesso di vincere titoli, non solo in Italia ma anche in Europa».

LAZIO – «Mi aspetto una Lazio con qualità, è una squadra che ha un allenatore esperto che capisce molto bene il gioco, che lavora bene. Guardando la Lazio nelle piccole cose si vede il lavoro di Sarri e da tifoso lo vedo bene sulla panchina biancoceleste. La tendenza ovviamente è migliorare, ma è una squadra che segna tanto, con un po’ più di equilibrio in merito ai gol subiti sarebbe più in alto in classifica. Ha dei giocatori importanti, molto interessanti. È una squadra che fa molto possesso palla, ma sa quando accelerare e cercare la profondità».

