Porto, cori razzisti contro Marega: la reazione del calciatore – VIDEO

Incredibile quanto accaduto in Portogallo nel corso di Porto-Vitoria Guimaraes. I tifosi ospiti hanno preso di mira Moussa Marega con cori razzisti.

Il giocatore ha risposto con un gestaccio e, dopo aver ricevuto l’ammonizione dall’arbitro, ha lasciato il campo furioso. Poi si è esposto così su Instagram: «E voglio anche ringraziare l’arbitro per non avermi difeso e avermi ammonito perché difendevo il colore della mia pelle. Spero di incontrarti mai più su un campo da calcio, sei una vergogna!».

Fc porto player Moussa Marega get racially abused by away fans; do you know what he does? He signals to be subbed and start walking off the pitch; when his teammates attempts to cool him down he simply cant be stopped. Great gesture by Moussa Marega. Say No to Racism pic.twitter.com/W8gihDeb6s

— KÏLMÏKWÏK (@Lewanjoski) February 17, 2020