Porto-Inter, il racconto choc di un tifoso: «Ho temuto di morire»

Le parole di un tifoso presente al Do Dragao per la sfida di Champions League tra Porto ed Inter. I dettagli

Francesco Rosito, tifoso dell’Inter presente al Do Dragao per la sfida di Champions League, ha raccontato la sua esperienza.

PAROLE – «Ho acquistato il biglietto sul sito del Porto, senza alcun problema. Non mi era stata chiesta nessuna tessera locale. Poi però mi è stato impedito di entrare. Dopo essere stato sballottato in diversi gate, siamo rimasti fuori. Eravamo più di mille. Ho temuto per la mia vita. Siamo stati messi in un pericolosissimo imbuto, eravamo tutti ammassati. Nonostante la tensione alle stelle fortunatamente poi non è successo niente anche se la verità è che eravamo intrappolati. Dopo l’arrabbiatura, ora prevale il senso di sollievo per averla scampata. Alla fine ho visto il primo tempo sul telefono e poi me ne sono andato. Uno prende ferie e spende soldi per viaggiare, il disagio non è poco».