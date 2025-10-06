Portogallo, il ct Martínez sostituisce João Neves: convocato Nuno Tavares della Lazio

Portogallo, il ct Martínez ha preso una decisione: sostituisce João Neves, convocato Nuno Tavares della Lazio

Roberto Martínez, commissario tecnico del Portogallo, ha annunciato quest’oggi un cambio nella lista dei convocati in vista delle prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026. Al posto di João Neves del PSG, è stato chiamato Nuno Tavares della Lazio.

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, infatti, non è in condizioni fisiche idonee per partecipare agli impegni della Seleção Nazionale. Questa valutazione è stata effettuata dalla Direzione di Salute e Performance della Federazione Portoghese di Calcio, in collaborazione con il dipartimento medico del PSG, e per tale motivo il giocatore è stato dispensato.

Il Portogallo affronterà l’Irlanda l’11 ottobre e l’Ungheria il 14 ottobre. Entrambi gli incontri sono in programma alle 19:45 (ora locale) e si disputeranno allo Stadio José Alvalade.