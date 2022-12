Portogallo, Fernando Santos: «E’ mia la responsabilità della sconfitta»

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha parlato dopo la sconfitta di oggi con la Corea del Sud

LE PAROLE – «Abbiamo perso intensità nel secondo tempo nel vincere i duelli. L’avversario ha iniziato a vincerne di più, noi abbiamo avuto alti e bassi. Nel primo tempo non li abbiamo lasciati partire in contropiede, nella ripresa la palla era molto più lenta. All’intervallo ho avvertito che andando in profondità stavamo creando pericoli, ma non ci siamo riusciti dopo. Le cose non sono andate bene e la responsabilità è mia».