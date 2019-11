Portogallo, Ronaldo di nuovo in gol: a -1 dalle 100 reti in Nazionale

Gol Cristiano Ronaldo: l’attaccante a segno in Lussemburgo Portogallo, dopo la tripletta realizzata con la Lituania

Altra vittoria per il Portogallo, che ha superato 2-0 il Lussemburgo, con la rete di Bruno Fernandes allo scadere del primo tempo seguita dal gol a fine ripresa del solito Cristiano Ronaldo. Quattro gol in due partite per il centravanti lusitano che ora è a -1 dalle 100 marcature in Nazionale.

Zampata da centravanti puro, che sulla linea di porta ha ribadito in rete il suggerimento e ha battuto Moris.