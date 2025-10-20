Potter Svezia, ora è ufficiale: i dettagli del contratto

Potter Svezia: il nuovo corso della nazionale gialloblù. L’ex Chelsea è chiamato ad una vera e propria impresa. Ecco le ultime

La Svezia riparte da Graham Potter. Dopo l’esonero di Jon Dahl Tomasson, la Federazione svedese ha scelto l’allenatore inglese per guidare la nazionale verso una difficile ma possibile qualificazione al Mondiale 2026. Il nuovo commissario tecnico, ex manager di Brighton e Chelsea, ha firmato un contratto a breve termine fino a marzo 2026, con la possibilità di rinnovo automatico in caso di qualificazione. Nasce così il progetto Potter Svezia, un tentativo di rilanciare una squadra storica che negli ultimi mesi ha faticato a trovare identità e risultati.

L’esonero di Tomasson è arrivato dopo un avvio di qualificazioni disastroso: solo un punto conquistato in quattro partite. Una partenza troppo negativa per una nazionale che, fino a pochi anni fa, rappresentava una presenza fissa nelle grandi competizioni internazionali. La Federazione ha quindi deciso di voltare pagina affidandosi a un tecnico conosciuto per la sua capacità di costruire gruppi solidi e di valorizzare i giovani talenti. Potter alla Svezia nasce con una missione chiara: ridare fiducia a un gruppo in difficoltà e ricostruire un’identità di gioco moderna e coraggiosa.

Le prime sfide che attendono Potter saranno tutt’altro che semplici. La Svezia affronterà a metà novembre la Svizzera e la Slovenia, due avversarie in piena corsa per la qualificazione. Gli svedesi sono ultimi nel loro girone e hanno bisogno di risultati immediati per restare in gioco. Per questo, Potter dovrà agire rapidamente, trasmettendo alla squadra il suo stile dinamico e organizzato, basato su pressing alto e costruzione dal basso, caratteristiche che lo hanno reso uno degli allenatori inglesi più innovativi della sua generazione.

Nel comunicato ufficiale della Federcalcio svedese, si legge che il tecnico assumerà l’incarico a partire da lunedì 20 ottobre. Il contratto coprirà tutto il percorso delle qualificazioni e, in caso di successo, verrà esteso automaticamente fino alla Coppa del Mondo.

«Sono onorato di questo incarico e incredibilmente motivato – ha dichiarato Potter –. La Svezia ha giocatori di grande qualità che ogni settimana si confrontano nei migliori campionati del mondo. Il mio obiettivo è creare un ambiente che permetta alla squadra di esprimersi al massimo e di riportare il Paese ai Mondiali».

Con Potter Svezia, la nazionale scandinava apre un nuovo capitolo, puntando su un tecnico di caratura internazionale per tornare protagonista nel panorama calcistico mondiale.