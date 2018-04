Praet contro tutti: «Rigore per noi, il Genoa non voleva vincere» – VIDEO

Praet dopo il derby recrimina per un rigore a suo avviso non concesso dall’arbitro Massa. Il centrocampista della Sampdoria poi provoca anche il Genoa, ma infine ammette: «È stata dura come pensavamo»

Un derby senza polemica è come un cielo senza stelle ed anche quello di ieri della Lanterna tra Sampdoria e Genoa (leggi: SAMPDORIA-GENOA: LE PAGELLE) non è passato via senza strascichi decisamente molto pepati. Al centro della scena di una stracittadina onestamente abbastanza scialba e pure bruttina, terminata a reti bianche, un presunto calcio di rigore non accordato dall’arbitro Davide Massa ai blucerchiati nel secondo tempo per sospetto fallo di trattenuta di Luca Rigoni su Denis Praet. Onestamente dalle immagini non pareva ci fossero i presupposti per il penalty, ma della stessa evidentemente non è il centrocampista belga, che a fine partita ha confessato: «Secondo me il rigore c’era». Un accenno di polemica a cui poi ne è seguita pure un’altra.

Sì, perché Praet non le ha mandate a dire nemmeno all’avversaria di turno: il centrocampista della Sampdoria ha infatti accusato il Genoa di essersi chiuso a riccio smettendo di fatto di giocare… «Alla fine è stata una partita molto difficile, proprio come pensavamo. Abbiamo giocato con pazienza, ma la verità è che abbiamo incontrato delle difficoltà a trovare gli spazi per poterci inserire e segnare. Il Genoa stasera non è venuto qui per vincere e questo ha inevitabilmente condizionato la gara». Positivo invece tutto sommato il giudizio sulla sua stagione finora: «Da mezzala sono migliorato parecchio e nella mia testa ero convinto di essere più forte da trequartista. L’Europa? Crediamoci…».