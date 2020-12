Prandelli: «Avevo chiesto sfacciataggine, ora serve continuità. Su Vlahovic…» – VIDEO

Cesare Prandelli ha commentato la vittoria della sua Fiorentina contro la Juventus

«Siamo contenti. Ho chiesto alla squadra coraggio e sfacciataggine e ci siamo riusciti. È chiaro che a volte sono anche gli episodi che ti danno un piccolo aiuto. Quando rimani in dieci diventa complicato anche se sei una grande squadra. Siamo stati ordinati e aggressivi al momento giusto e, soprattutto, abbiamo avuto tutti la voglia di fare risultato. Vlahovic da quando sono arrivato ha sempre fatto ottime prestazioni. Ha 20 anni, quindi non gli si può chiedere che in breve tempo diventi un calciatore con malizia».