Prandelli sicuro: «Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz. Spalletti un grande allenatore. Tra i due fratelli Thuram…»

Prandelli non ha dubbi: «Inter Juve? Queste sono le serate di Yildiz. Spalletti un grande allenatore. Tra i due fratelli Thuram…»

Cesare Prandelli ha vissuto dal campo tanti Inter-Juventus, indossando la maglia bianconera tra il 1979 e il 1985. L’ex c.t. della Nazionale, oggi osservatore attento del calcio italiano, riavvolge il nastro dei ricordi e proietta lo sguardo alla sfida di sabato tra i nerazzurri di Chivu e i bianconeri di Spalletti. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano



ALLENAMENTI FINTI E LE URLA DI TARDELLI «Tardelli ti caricava urlando, Platini con una battuta delle sue. La settimana prima dell’Inter era diversa dalle altre: il venerdì e il sabato andavamo in campo, ma erano allenamenti finti… Nessuno voleva farsi male, quasi non ci sfioravamo. Tardelli cacciava degli urli pazzeschi in bagno: se non conoscevi Marco, pensavi stesse male… Era contagioso, trasmetteva energia positiva. Platini si concentrava nella maniera opposta: poteva ridere un minuto prima di entrare in campo».

IL RICORDO PIÙ DOLCE A SAN SIRO «Mi viene in mente il successo del 1984, a San Siro. Trapattoni mi schiera dal primo minuto, vinciamo 2-1 con gol di Cabrini e Platini».

L’AVVERSARIO «Beccalossi. Abbiamo iniziato a sfidarci da ragazzini nei derby tra Brescia e Cremonese e poi ci siamo ritrovati nei vari Juventus-Inter. Il Becca godeva nel fare il tunnel, un gesto che un tempo era vissuto come un’umiliazione da chi lo subiva. Una volta a San Siro mi gelò con una giocata incredibile e a fine partita mi disse scherzando: “Cesare, era dieci anni che sognavo di farti un tunnel così…”. Gran giocatore e persona straordinaria».

L’UOMO PARTITA SABATO «Queste sono le serate di Yildiz, a San Siro già decisivo la scorsa stagione con una doppietta. Quando il turco taglia verso il centro può inventarsi di tutto grazie alla sua abilità nell’uno contro uno. Sta crescendo tanto e rapidamente, la Juventus è stata intelligente a blindarlo. Ma il difficile viene ora».

IL PARAGONE CON DEL PIERO «Kenan si sta avvicinando, però gli manca ancora un pezzo di strada per essere come Del Piero. Questione di leadership e soprattutto di trofei. Il fuoriclasse deve vincere, a maggior ragione se indossa la maglia della Juventus».

SE YILDIZ GLI CHIEDESSE DI PLATINI «Racconterei a Kenan come Platini si esercitava sui calci piazzati, una delle sue specialità. “Le Roi” rideva e scherzava, ma quando provava le punizioni non voleva distrazioni. Calciava da solo. “Avete finito? Bene, adesso tiro io”. Noi ci fermavamo a guardarlo, era maniacale. Aveva un talento immenso, Platini, però era tutto tranne che superficiale. A Yildiz riporterei questo aneddoto perché un ragazzo con la sua tecnica deve diventare un numero dieci da 4-5 gol a stagione su calcio piazzato. Magari ci stupisce già a San Siro… Se non una punizione, almeno un bel tunnel stile Becca. Determinante, non soltanto per gli applausi».

SPALLETTI HA SORPRESO «Non scherziamo: Luciano è un grande allenatore, esperto. Alla Juventus sta confermando quanto di buono ha mostrato in tutta la sua carriera: la squadra ha idee, voglia di fare la partita e trasmette la sensazione di poter recuperare sempre. Altro che inflessione, i bianconeri sono in crescita. Spalletti sta svolgendo un lavoro eccezionale e merita il rinnovo. Però… La penso come Luciano. Alla Juventus servono 2-3 giocatori che alzino il livello, non investimenti inutili. I dirigenti devono seguire gli allenatori nella scelta degli acquisti, sono convinto che le società in questo modo risparmierebbero anche dei soldi»

IL CONSIGLIO A VLAHOVIC: NON ANDARE VIA A ZERO «Da come ha parlato Luciano ultimamente, il colpo più importante lo avrebbe già in casa: Dusan Vlahovic. David sta crescendo, ma deve migliorare negli smarcamenti. Peccato per l’infortunio di Dusan, l’ho allenato a Firenze e con Luciano avrebbe segnato una marea di gol. Non conosco il suo futuro, ma fossi in lui ci penserei dieci volte prima di lasciare la Juventus a parametro zero».

CHI PRENDEREBBE TRA I THURAM «Lilian… A parte gli scherzi, Khephren è forte ma io ho un debole per Marcus. La punta dell’Inter è completa: abile di testa, attacca la profondità e poi ha fisicità e un bel tiro. Devastante».

QUALE JUVENTINO SAREBBE TITOLARE NELL’INTER «Il numero 10 di Yildiz è già sulle spalle di Lautaro, che è più punta. Il McKennie di Spalletti giocherebbe anche nell’Inter: mi sta stupendo. Luciano gli ha tolto l’ansia da “compitino” e sta assecondando la sua natura, che è quella di andare a chiudere l’azione».