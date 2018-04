I numeri e le date clou di Inter-Juve: così si decide tutto… – VIDEO

Inter-Juventus, la sfida infinita: ecco tutti i numeri, le statistiche ed i precedenti del Derby d’Italia, spesso crocevia negli ultimi anni dello Scudetto bianconero. Occhio alle difese

Da sempre è il Derby d’Italia, ma questa volta vale davvero l’Italia. Inter-Juventus è l’anticipo del sabato sera della 35ª giornata di Serie A 2017/2018 in programma per il 28 aprile alle ore 20.45 presso lo Stadio San Siro di Milano. Non una partita come tante per svariate ragioni, ma una su tutte: i bianconeri, rimasti a +1 sul Napoli in cima alla classifica dopo la sconfitta interna contro la squadra di Maurizio Sarri domenica, devono assolutamente vincere se non vogliono rischiare di essere superati a tre giornate dal termine. I partenopei infatti sfideranno la Fiorentina domenica pomeriggio e la possibilità di una beffa diventa a questo punto sostanziale (leggi anche: IL CALENDARIO DELLA 35ª GIORNATA DI SERIE A) per i bianconeri, che dovranno giocarsi fuori casa contro l’avversaria storica di sempre una chance fondamentale per lo Scudetto. Corsi e ricorsi di una storia già vista…

Del resto però l’Inter non solo sarà motivata in virtù della storia, ma pure in virtù della classifica: i nerazzurri con 66 punti in classifica sono a -1 sia dalla Roma (che nel pomeriggio affronterà il Chievo) che dalla Lazio (che domenica sera sfiderà il Torino) ed in lizza per il terzo/quarto posto (da questa stagione l’uno o l’altro piazzamento è del tutto indifferente perché permettono entrambi di accedere comunque alla fase a gironi della Champions League senza passare per i preliminari). La squadra di Luciano Spalletti non dovrà perdere il treno europeo insomma: anche solo un pareggio (che potrebbe comunque risultare fatale per la formazione di Massimiliano Allegri, lo ricordiamo) diventerebbe un risultato pericoloso in vista dei prossimi impegni. Inter-Juve si gioca all’insegna della storia – dicevamo – e delle statistiche: precedenti e numeri del match clou di giornata.

Inter-Juventus: i precedenti

La sfida tra nerazzurri e bianconeri è, nemmeno a dirlo, la più gettonata nella storia del nostro campionato: in totale in massima serie Inter e Juve si sono sfidate la bellezza 169 volte, vale a dire per la precisione ogni anno da quando esiste il girone unico, con l’eccezione della stagione 2006/2007 (quella in cui i bianconeri furono retrocessi d’ufficio in Serie B). Bilancio nettamente a favore della Vecchia Signora, che ha vinto 80 incontri, mentre la Beneamata è ferma a 46, 43 invece i pareggi. La Juve contro l’Inter in campionato nella sua storia ha messo a segno la bellezza di 242 gol, mentre i nerazzurri sono fermi a quota 197. Il primo incontro tra le due compagini risale al lontano 1930, a Torino, con vittoria esterna interista 1 a 2. Il risultato più tondo e roboante invece risale al 10 giugno 1961, Juventus-Inter 9 a 1, quando i nerazzurri decisero di mandare in campo la Primavera per protesta nei confronti della FIGC allora presieduta dal numero uno bianconero Umberto Agnelli. Fu l’inizio di una rivalità senza fine, passata per il celebre match del 24 aprile 1998 – quello del mancato rigore concesso per fallo di Mark Iuliano su Ronaldo – ed arrivata ad oggi. Non sono mancate però tante altre partite… calde.

L’ultimo incontro tra Juventus ed Inter è dello scorso 9 dicembre 2017: 0 a 0. L’Inter non batte i bianconeri però da circa due anni, ovvero dal 18 settembre 2016, quando proprio al Meazza vinse per 2 a 1 (gol di Stephan Lichtsteiner, Mauro Icardi ed Ivan Perisic, video in alto). La Juve invece non batte i nerazzurri da molto meno: poco di più di un anno (5 febbraio 2017, 1 a 0 con gol di Juan Cuadrado). L’ultima vittoria juventina in casa dell’Inter è del 16 maggio 2015 (1 a 2, gol di Icardi, Claudio Marchisio ed Alvaro Morata): sono dunque quasi tre anni che i milanesi passano indenni in casa dall’ostacolo bianconero (e da allora hanno subito una sola rete). Da ricordare anche la sfida del 30 marzo 2013 con la Juve che batte l’Inter a Milano 1 a 2 (gol di Fabio Quagliarella, Rodrigo Palacio ed Alessandro Matri) e si assicura un buon pezzo di Scudetto, oltre a quella del 28 febbraio 2016, ancora crocevia tricolore (2 a 0 allo Juventus Stadium, gol di Leonardo Bonucci e Morata). Curiosità: una tra Juve ed Inter non arriva a segnare più di due gol nello scontro diretto dal febbraio 2014 (Juve-Inter 3 a 1, gol di Lichtsteiner, Giorgio Chiellini, Arturo Vidal e rete nerazzurri di Rolando). Ricordate?

Inter-Juventus: le statistiche

Ecco alcune delle statistiche clou di Inter-Juventus, in programma per sabato sera: