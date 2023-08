I video sulle statistiche e sulle curiosità delle gare del 1° turno del massimo campionato: precedenti Serie A

La Serie A 2022/23 si appresta a vivere la sua 1ª giornata. Ecco tutte le statistiche e le curiosità sulle gare di questo turno del massimo campionato: 1 ) EMPOLI-VERONA (sabato 18 agosto, ore 18.30) – DAZN

Il Verona non ha mai battuto l’Empoli fuoricasa in Serie A. Lo 0-0 del 6 gennaio 2015 è al momento l’unico precedente senza reti segnate dalle due squadre.

Totale gare: 6. Vittorie Empoli: 3. Pareggi: 3. Vittorie Verona: 0.

6. 3. 3. 0. Gol Empoli: 5. Gol Verona: 2

5. 2 Ultima vittoria Empoli: 1-0 del 2015/16 [50′ Maccarone].

1-0 del 2015/16 [50′ Maccarone]. Ultimo pareggio: 1-1 del 2022/23 [26′ Baldanzi (E), 69′ Kallon (V)]

1-1 del 2022/23 [26′ Baldanzi (E), 69′ Kallon (V)] Miglior marcatore della sfida: 1 gol – Incocciati, Di Francesco, Baldanzi (Empoli), Cancellieri, Kallon (Verona).

2) FROSINONE-NAPOLI (sabato 19 agosto, ore 18.30) – DAZN

Il Frosinone non ha mai battuto il Napoli in casa in Serie A. I ciociari hanno segnato un solo gol in 2 partite quando hanno ospitato i partenopei, subendo 7 reti.

Totale gare: 2. Vittorie Frosinone: 0. Pareggi: 0. Vittorie Napoli: 2.

2. 0. 0. 2. Gol Frosinone: 1. Gol Napoli: 7.

1. 7. Ultima vittoria Napoli: 0-2 del 2018/19 [19′ Mertens, 49′ Younes]

0-2 del 2018/19 [19′ Mertens, 49′ Younes] Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Gonzalo Higuain (Napoli).

3) GENOA-FIORENTINA (sabato 19 agosto, ore 20.45) – DAZN

Bilancio in assoluto equilibrio fra Genoa e Fiorentina per le sfide di Serie A giocate a Marassi, con 15 vittorie per parte. Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino farà il suo esordio in Serie A da allenatore contro quella che è stata a lungo la sua squadra da calciatore (157 presenze e 63 gol in viola in tutte le competizioni, 132 presenze e 52 gol in Serie A).

Totale gare: 51. Vittorie Genoa: 15. Pareggi: 21. Vittorie Fiorentina: 15.

51. 15. 21. 15. Gol Genoa: 74. Gol Fiorentina: 68.

74. 68. Ultima vittoria Genoa: 2-1 del 2019/20 [11′ C. Zapata (G), 65′ Kouamé (G), 78′ Pulgar (F)].

2-1 del 2019/20 [11′ C. Zapata (G), 65′ Kouamé (G), 78′ Pulgar (F)]. Ultimo pareggio: 1-1 del 2020/21 [13′ Destro (G), 23′ Vlahovic (F)].

1-1 del 2020/21 [13′ Destro (G), 23′ Vlahovic (F)]. Ultima vittoria Fiorentina: 1-2 del 2021/22 [60′ Saponara (F), 89′ Bonaventura (F), 90′ + 8 rig. Criscito (G)].

1-2 del 2021/22 [60′ Saponara (F), 89′ Bonaventura (F), 90′ + 8 rig. Criscito (G)]. Miglior marcatore della sfida: 6 gol – Tomas Skuhravy (Genoa).

4) INTER-MONZA (sabato 19 agosto, ore 20.45) – DAZN/SKY

Nell’unico precedente del derby lombardo in Serie A in casa dei nerazzurri, risalente alla scorsa stagione, sono stati i brianzoli a imporsi al Meazza 0-1 con un gol dell’ex difensore dell’Inter Caldirola.

Totale gare: 1. Vittorie Inter: 0. Pareggi: 0. Vittorie Monza: 1.

1. 0. 0. 1. Gol Inter: 0. Gol Monza: 1.

0. 1. Ultima vittoria Monza: 0-1 del 2022/23 [78′ Caldirola].

5) ROMA-SALERNITANA (domenica 20 agosto, ore 18.30) – DAZN

La Salernitana non ha mai battuto la Roma in trasferta in Serie A. Anche nella scorsa stagione la partita si era giocata alla prima giornata, ed è l’unica che si ripeterà quest’anno fra le 10 in programma nel primo turno.

Antonio Candreva della Salernitana è il giocatore di movimento in attività nel massimo campionato con più presenze in Serie A, 468. Di queste 24 le ha disputate contro la Roma, segnando anche 2 reti.

Totale gare: 4. Vittorie Roma: 3. Pareggi: 1. Vittorie Salernitana: 0.

4. 3. 1. 0. Gol Roma: 8. Gol Salernitana: 4

8. 4 Ultima vittoria Roma: 2-1 del 2021/22 [22′ Radovanovic (S), 82′ Carles Pérez (R), 85′ Smalling (R)].

2-1 del 2021/22 [22′ Radovanovic (S), 82′ Carles Pérez (R), 85′ Smalling (R)]. Ultimo pareggio: 2-2 del 2022/23 [12′ Candreva (S), 47′ El Shaarawy (R), 54′ Dia (S), 83′ Matic (R)].

2-2 del 2022/23 [12′ Candreva (S), 47′ El Shaarawy (R), 54′ Dia (S), 83′ Matic (R)]. Miglior marcatore della sfida: 2 gol – Paulo Sergio (Roma).

6) SASSUOLO-ATALANTA (domenica 20 agosto, ore 18.30) – DAZN

Bilancio equilibrato nelle sfide al Mapei Stadium fra Sassuolo e Atalanta, ma i bergamaschi prevalgono di una vittoria. Il nuovo acquisto nerazzurro Gianluca Scamacca potrebbe debuttare in Serie A con l’Atalanta contro la sua ex squadra, con cui ha realizzato in carriera 16 reti nel massimo campionato.

Totale gare: 10. Vittorie Sassuolo: 3. Pareggi: 3. Vittorie Atalanta: 4.

10. 3. 3. 4. Gol Sassuolo: 11. Gol Atalanta: 20.

11. 20. Ultima vittoria Sassuolo: 1-0 del 2022/23 [55′ Laurienté].

1-0 del 2022/23 [55′ Laurienté]. Ultimo pareggio: 1-1 del 2020/21 [32′ Gosens (A), 52′ rig. Berardi].

1-1 del 2020/21 [32′ Gosens (A), 52′ rig. Berardi]. Ultima vittoria Atalanta: 1-4 del 2019/20 [6′ A. Gómez (A), 13′ Gosens (A), 29′ A. Gómez (A), 35′ D. Zapata (A), 63′ Defrel (S)].

1-4 del 2019/20 [6′ A. Gómez (A), 13′ Gosens (A), 29′ A. Gómez (A), 35′ D. Zapata (A), 63′ Defrel (S)]. Miglior marcatore della sfida: 4 gol – A. Gómez (Atalanta).

7) LECCE-LAZIO (domenica 20 agosto, ore 20.45) – DAZN/SKY

Bilancio in parità fra Lecce e Lazio nelle sfide al Via del Mare, con 7 vittorie per parte e 2 pareggi. Il Lecce nella sua storia non ha mai vinto la gara di esordio stagionale in Serie A (6 pareggi e 11 sconfitte).

Totale gare: 16. Vittorie Lecce: 7. Pareggi: 2. Vittorie Lazio: 7.

16. 7. 2. 7. Gol Lecce: 20. Gol Lazio: 21.

20. 21. Ultima vittoria Lecce: 2-1 del 2022/23 [14′ Immobile (L), 57′ Strefezza (L), 71′ Colombo (L)].

2-1 del 2022/23 [14′ Immobile (L), 57′ Strefezza (L), 71′ Colombo (L)]. Ultimo pareggio: 0-0.

0-0. Ultima vittoria Lazio: 2-3 del 2011/12 [12′ rig. Di Michele (L), 28′ Klose (L), 47′ Cana (L), 59′ Ferrario (L), 87′ Klose (L)]

2-3 del 2011/12 [12′ rig. Di Michele (L), 28′ Klose (L), 47′ Cana (L), 59′ Ferrario (L), 87′ Klose (L)] Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Tommaso Rocchi (Lazio).

8) UDINESE-JUVENTUS (domenica 20 agosto, ore 20.45) – DAZN

La Juventus è in netto vantaggio sull’Udinese nei match giocati in casa dei friulani. I bianconeri sono anche la squadra che ha vinto più gare d’esordio fra le 20 partecipanti alla Serie A, ben 59.

Totale gare: 49. Vittorie Udinese: 6. Pareggi: 14. Vittorie Juventus: 29.

49. 6. 14. 29. Gol Udinese: 37. Gol Juventus: 93.

37. 93. Ultima vittoria Udinese: 3-0 del 2009/10 [9′ Alexis Sánchez, 65′ Pepe, 77′ Di Natale]

3-0 del 2009/10 [9′ Alexis Sánchez, 65′ Pepe, 77′ Di Natale] Ultimo pareggio: 2-2 del 2021/22 [3′ Dybala (J), 23′ Cuadrado (J), 53′ Pereyra (U), 83′ Deulofeu (U)]

2-2 del 2021/22 [3′ Dybala (J), 23′ Cuadrado (J), 53′ Pereyra (U), 83′ Deulofeu (U)] Ultima vittoria Juventus: 0-1 del 2022/23 [68′ Chiesa]

0-1 del 2022/23 [68′ Chiesa] Miglior marcatore della sfida: 4 gol – Sami Khedira, Alessandro Del Piero (Juventus).

9) TORINO-CAGLIARI (lunedì 21 agosto, ore 18.30) – DAZN/SKY

Bilancio nettamente favorevole al Torino nei confronti casalinghi con il Cagliari in Serie A. I rossoblù, tuttavia, hanno vinto gli ultimi due precedenti. I granata sono l’unica squadra contro cui Nahitan Nandez ha segnato più di una rete in Serie A, ovvero 2 sulle 4 totali.

Totale gare: 35. Vittorie Torino: 17. Pareggi: 10. Vittorie Cagliari : 8.

35. 17. 10. : 8. Gol Torino: 52. Gol Cagliari: 39.

52. 39. Ultima vittoria Torino: 2-1 del 2017/18 [30′ Barella (C), 40′ Iago Falque (T), 66′ Obi (T)].

2-1 del 2017/18 [30′ Barella (C), 40′ Iago Falque (T), 66′ Obi (T)]. Ultimo pareggio: 1-1 del 2019/20 [40′ Nandez (C), 69′ Zaza (T)].

1-1 del 2019/20 [40′ Nandez (C), 69′ Zaza (T)]. Ultima vittoria Cagliari: 1-2 del 2021/22 [21′ Bellanova (C), 54′ Belotti (T), 62′ Deiola (C)].

1-2 del 2021/22 [21′ Bellanova (C), 54′ Belotti (T), 62′ Deiola (C)]. Miglior marcatore della sfida: 5 gol – Andrea Belotti (Torino).

10) BOLOGNA-MILAN (lunedì 21 agosto, ore 20.45) – DAZN

Il Milan conduce per 3 vittorie sul Bologna nelle sfide giocate in Serie A in casa degli emiliani. Con Pioli in panchina i rossoneri hanno sempre vinto la gara d’esordio (3 successi su 3 partite) e in caso di successo il tecnico parmense avvicinerebbe Fabio Capello (5 vittorie su 5 gare fra il 1991 e il 1995).

Totale gare: 75. Vittorie Bologna: 25. Pareggi: 22. Vittorie Milan: 28.

75. 25. 22. 28. Gol Bologna: 103. Gol Milan: 103.

103. 103. Ultima vittoria Bologna: 2-0 del 2001/02 [3′ Fresi, 24′ Julio Cruz].

2-0 del 2001/02 [3′ Fresi, 24′ Julio Cruz]. Ultimo pareggio: 1-1 del 2022/23 [1′ N. Sansone (B), 40′ Pobega (M)]

1-1 del 2022/23 [1′ N. Sansone (B), 40′ Pobega (M)] Ultima vittoria Milan: 2-4 del 2021/22 [16′ Rafael Leão (M), 35′ Calabria (M), 49′ aut. Ibrahimovic (B), 52′ Barrow (B), 84′ Bennacer (M), 90′ Ibrahimovic (M)]

2-4 del 2021/22 [16′ Rafael Leão (M), 35′ Calabria (M), 49′ aut. Ibrahimovic (B), 52′ Barrow (B), 84′ Bennacer (M), 90′ Ibrahimovic (M)] Miglior marcatore della sfida: 10 gol – Angelo Schiavio (Bologna).

