Nuovi premi Champions: ecco quanto incasseranno Juve, Napoli, Roma e Inter

La Uefa ha deciso la nuova spartizione dei premi: ancora più soldi per Inter, Juve, Napoli e Roma

L’Uefa ha ufficializzato oggi i criteri per la distribuzione dei premi Champions League nella stagione 2018/19. La prima stagione dopo la nuova riforma poggerà su elemento cardine: la storia di ciascun club. Il ranking storico è stata la maggiore novità introdotta a livelli di premi: il 30% dei premi verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali. Nel dettaglio: Oltre ai punti coefficienti accumulati durante questo periodo, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Sulla base di questi parametri è stata stabilita una classifica, col totale di 585,05 milioni di euro diviso in ‘quote di coefficiente’. Ogni quota di coefficiente vale 1,108 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,108 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (35,46 milioni di euro).

Si può già comporre dunque una classifica dei ricavi: la classifica vede in testa ovviamente il Real Madrid, seguito da Barcellona e Bayern Monaco: nella top 10 trovano spazio anche Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Juventus, Porto, Arsenal e Benfica. Fuori dalle prime 10 alcune big come PSG (11esimo), Manchester City (14esimo), Liverpool (15esimo): tra le italiane che parteciperanno alla prossima Champions League, l’Inter è 22esima, il Napoli 28esimo e la Roma 32esima (il Milan è invece 15esimo). In attesa delle ultime sei squadre che si qualificheranno tramite preliminari, la classifica vede: la Juventus al sesto posto con 29,9 milioni di ricavi: i bianconeri sono ad oggi gli unici sicuri della cifra a riguardo. L’Inter, attualmente in 15esima posizione con 19,9 milioni di ricavi, potrebbe essere superata da Benfica e Ajax (che giocheranno i preliminari), passando in 17esima posizione con 17,7 milioni di ricavi. Napoli e Roma, ad oggi in 19esima e 20esima posizione (15,5 e 14,4 milioni di ricavi). Complessivamente, quindi, la sola qualificazione alla Champions League per la prossima stagione vale ad oggi 45,2 milioni di euro per la Juventus, 35,2 milioni di euro per l’Inter, 30,8 milioni di euro per il Napoli e 29,7 milioni di euro per la Roma.