ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Quarta partita consecutiva in Premier League senza i tre punti per i Chelsea di Tuchel che stecca anche a Brighton ed è ormai lontanissimo dal City

La Premier League non sarà affare per il Chelsea. Il club londinese è incappato nell’ennesima serata così così, inanellando la quarta gara senza successi in campionato.

I ragazzi di Tuchel sono stati bloccati sul pareggio per 1-1 dal Brighton e il distacco dal Manchester City capolista è ora di ben dodici lunghezze, con oltretutto una partita in più all’attico. Lukaku a secco, sostituito all’80 e fischiato dai suoi tifosi.