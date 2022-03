Premier League, Everton verso la penalizzazione: bilancio in rosso. Violati i vincoli di bilancio sanciti dalla lega inglese

Il tabloid inglese Daily Mail ha rivelato che l’Everton potrebbe essere condannato per la violazione delle regole economiche imposte dalla Premier League.

Dal 2016 al 2020 la squadra di Liverpool ha totalizzato circa 260 milioni di sterline in perdite. La scorsa stagione sarebbero circa 100 i milioni di perdite ulteriori.

L’Everton avrebbe dovuto pubblicare i dati del bilancio della scorsa stagione a dicembre, ma ha ritardando per interpellare la Lega sulla cifra massima di sforamento dovuta alla crisi pandemica.

La Premier League permette un massimo di 105 milioni di perdite in tre anni. Per questo motivo, l’Everton rischia una penalizzazione in classifica.