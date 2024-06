Simone Perrotta: «Io come “nuovo” 10 avevo TOTTI. Sono stati ANCELOTTI e SPALLETTI a creare il mio ruolo. Frattesi come me? Non mi piacciono i paragoni però lui ha un VANTAGGIO...»

Le parole di Simone Perrotta, ex calciatore campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, sull’Italia agli Europei

Simone Perrotta è uno dei campioni del mondo del 2006. É impegnato ancora oggi nel calcio come responsabile Aic («Educhiamo circa 40 club ad un modello che possa crescere non solo calciatori ma anche, più semplicemente, futuri appassionati di calcio»). Con La Gazzetta dello Sport si è espresso sulla Nazionale di oggi, che vede qualche somiglianza con il modo di giocare che ha visto in lui un interprete originale.

É STATO IL NUOVO 10 – «Diciamo un 10 più moderno: non tutto fantasia, ma inserimento, corsa, difesa sul mediano basso e occupazione degli spazi lasciati dall’attaccante. Il primo a vedermi in quella posizione fu Ancelotti nella Juve, spostandomi più in mezzo dalla fascia destra».

SPALLETTI HA COMPLETATO IL PROCESSO – «Esatto. Anche perché quel modo di giocare si sposava bene con la qualità di tutti: Totti veniva dietro a giocare, io andavo alle sue spalle. Servivo a lui per creargli spazio dove fare la giocata, lui serviva a me per inserirmi».

L’ITALIA DI OGGI – «Pellegrini è diverso da Frattesi – più “10 vero”, gli piace avere la palla tra i piedi – come Scamacca è ovviamente diverso da Totti, anche se hanno una cosa in comune: se gli lasci mezzo metro, ti ammazzano con il tiro. Gianluca deve tirar fuori i difensori creando spazi per Frattesi, che però non può aspettare solo il lavoro del centravanti, ma con i suoi inserimenti deve creare imbarazzo alla difesa. Totti giocava su queste indecisioni, ci andava a nozze».

FRATTESI HA DETTO: «PERROTTA MIO MODELLO» – «Non amo i paragoni, però mi fa piacere. Lui ha un vantaggio: ha occupato quella posizione presto, io ho giocato metà carriera in altri ruoli».