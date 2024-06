Premier League, ecco il CALENDARIO della PRIMA giornata: subito BIG match

La Premier League ha annunciato il programma per la prima giornata del campionato 2024/2025. Tutti i dettagli

La Premier League ha annunciato ufficialmente il calendario per la prima giornata del nuovo campionato.

Venerdì 16 agosto 2024

21:00 Man Utd vs Fulham

Sabato 17 agosto 2024

13:30 Ipswich Town vs Liverpool

16:00 Arsenal vs Wolves

16:00 Everton vs Brighton

16:00 Newcastle United vs Southampton

16:00 Nottingham Forest vs AFC Bournemouth

18:30 West Ham vs Aston Villa

Domenica 18 agosto 2024

15:00 Brentford vs Crystal Palace

17:30 Chelsea vs Man City

Lunedì 19 agosto 2024

21:00 Leicester City vs Spurs