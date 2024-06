Austria, Rangnick: «CONTENTO della prestazione contro la Francia, ora per PASSARE il girone…»

Le parole di Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, nel post partita dell’esordio agli Europei contro la Francia

Ralf Rangnick, commissario tecnico dell’Austria, ha parlato in conferenza stampa dopo l’esordio agli Europei contro la Francia.

SCONFITTA – «Siamo tutti molto delusi. Non abbiamo concesso un gol dalla Francia, ma solo uno sfortunato autogol. L’episodio decisivo è stato due minuti prima, quando noi abbiamo avuto l’enorme possibilità di raggiungere l’1-0. Nel complesso, i francesi meritano la vittoria. Il fatto che abbiamo avuto la possibilità di segnare il pareggio fino alla fine, fa capire la grandezza della prestazioni della squadra. Non abbiamo sempre preso le decisioni giuste con la palla, ma non è così facile quando affronti certi giocatori».

EUROPEI – «Abbiamo 30 ore in meno rispetto al nostro avversario. Tuttavia, sono convinto che manderemo in campo la squadra migliore per provare a vincere la partita».