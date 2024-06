Calciomercato Juve, interesse per Djaló: la posizione di Giuntoli

Le ultime sul futuro di Tiago Djalò, difensore centrale portoghese della Juve, nella prossima stagione. I dettagli

Secondo quanto riportato da A Bola, il Porto è alla ricerca di un sostituto di Pepe. Il profilo individuato è proprio quello di Tiago Djaló. La Juventus sarebbe pronta a cederlo, ma solo in prestito. Il centrale lusitano ha sottoscritto a gennaio un contratto da ben tre milioni di euro a stagione ed il club bianconero è pronto ad aiutare il club che lo valorizzerà pagando il 70% del suo ingaggio durante l’eventuale prestito.

Il Porto ha preso atto di quelle che sono le condizioni proposte dalla Juventus, ma vorrebbe spingersi oltre. La volontà del club lusitano è infatti quella di garantirsi la possibilità di poter trattenere in futuro il difensore in modo da fare di lui una parte integrante del suo progetto. In ogni caso, visto il periodo che sta affrontando dal punto di vista finanziario, i Dragoes non hanno escluso l’idea di un prestito ma a patto che venga inserita un’opzione per l’acquisto.