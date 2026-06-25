Un po’ di nomi interessanti prendibili a zero dal campionato più ricco e affascinante del mondo: la Premier League

Il 30 giugno è una data cerchiata in rosso sul calendario di ogni club e operatore di mercato. Segna ufficialmente la fine della stagione sportiva e, soprattutto, la scadenza dei contratti per moltissimi calciatori. In Premier League, il campionato più ricco e competitivo del mondo, la lista dei futuri free agent è sempre ricca di profili interessanti, pronti ad accasarsi a parametro zero.

Quest’anno, l’elenco dei giocatori in uscita dai club d’oltremanica comprende diversi nomi intriganti, molti dei quali pronti a cercare fortuna, maggiore minutaggio e un ruolo da protagonisti altrove. Ecco la panoramica sulle scadenze imminenti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le big d’Inghilterra: da Manchester City a Liverpool e Arsenal

Le grandi potenze della Premier League si preparano a salutare alcuni elementi. Il Manchester City vede arrivare a scadenza ben tre giocatori: si tratta di David Eze, Karim Cassim e Xavier Parker. I Citizens, noti per avere rose profondissime e un’accademia ricca di talenti, lasciano spesso partire a zero i profili che faticano a trovare spazio nelle rotazioni della prima squadra.

Situazione simile in casa Liverpool, dove terminano i loro contratti sia Vincent Joseph che Isaac Konde. Anche l’Arsenal saluta un componente della sua rosa: il contratto di Kyran Thompson è giunto al capolinea, aprendo per lui le porte di una nuova avventura sportiva lontano dall’Emirates Stadium.

Le altre occasioni a parametro zero: Leicester, Aston Villa, West Ham e Palace

Non ci sono solo le squadre di primissima fascia a sfoltire le rose in vista del nuovo anno calcistico. Il Leicester, sempre attento a bilanciare i conti e la rosa, vedrà scadere l’accordo con Darren Motsi.

Spostandoci a Londra, sponda Hammers, il West Ham si prepara a dire addio a Kyle Healy-Matthews, mentre il Crystal Palace non ha prolungato il vincolo contrattuale con Mylo Bernard. Infine, l’Aston Villa, reduce da stagioni di grande crescita e investimenti importanti, vede svincolarsi ufficialmente Heaven Kilwa.

Il mercato dei parametri zero, o svincolati, rappresenta sempre un’opportunità ghiotta. Per questi giocatori, il 1° luglio rappresenterà l’inizio ufficiale di un nuovo capitolo: starà ai direttori sportivi e agli scout fiutare l’affare giusto per rinforzare le proprie squadre senza intaccare il budget destinato ai cartellini.