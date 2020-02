Premier League, Liverpool cade a Watford: prima sconfitta per Klopp

Sfuma il sogno del Liverpool di Klopp: KO contro il Watford, prima sconfitta stagionale in Premier League per la capolista

Il Watford mette fine alla favola del Liverpool, imbattuto in Premier League fino a questa sera. I Reds rimediano la prima sconfitta in campionato: 3-0 il risultato finale per i padroni di casa, che porta la firma di Sarr (doppietta per lui) e Deeney.

Sfumato il sogno dei tifosi della capolista, favoritissima per la vittoria finale, di emulare l’impresa compiuta dall’Arsenal di Wenger del 2003/04, che conquistarono il titolo senza mai perdere un match.