Premier League: svolta per i nazionali di ritorno in Inghilterra. I vaccinati non dovranno fare la quarantena. I dettagli

Ritorna la sosta per le nazionali e tornano anche le polemiche per il rientro dei calciatori impegnati in Sud America. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK la Premier League ha deciso che i giocatori vaccinati non dovranno sottoporsi a regime di quarantena, una volta rientrati in Inghilterra.

Niente rischi dunque di perdere giocatori in vista dei turni immediatamente successivi al rientro dei calciatori.