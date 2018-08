Inciampa il City di Pep Guardiola contro il Wolves per 1-1, Leicester corsaro a Southampton per 1-2

Gli anticipi della 3a giornata di Premier League hanno regalato sprazzi di certezze alternati a vere e proprie sorprese. Oltremanica ad aver aperto il terzo turno di campionato è stata la sfida tra Wolves e Manchester City, che coincide con la prima sorpresa, poichè i Citizen vanno in svantaggio col gol di Boly al quale replica Laporte per il definitivo 1-1. Dopo il primo mezzo passo falso stagionale della squadra di Guardiola, è stata la volta della vittoria in rimonta ed in trasferta del Leicester, che espugna Southampton per 1-2 grazie alle reti di Gray e Maguire che rispondono al temporaneo vantaggio di Bertrand.

Pareggi in Huddesfield-Cardiff e Bournemouth-Everton. Vince finamente l’Arsenal per 3-1 contro il West Ham, sprofondano gli Hammers

Pareggio a reti inviolate tra Huddersfield e Cardiff, altro pari è quello tra Bournemouth ed Everton, dove a passare in vantaggio è l’Everton con Walcott e Keane, poi reagisce la squadra di casa e prima accorcia le distanze con King e poi chiude la rimonta ed il definitivo pareggio con Ake. Dopo due sconfitte arriva finalmente il primo successo dell’Arsenal, che tra le mura amiche dell’Emirates Stadium s’aggiudica il derby di Londra contro il West Ham vincendo per 3-1. Le reti dei Gunners portano le firme di Monrel e Welbeck con nel mezzo un’autorete di Diop, è quindi illusorio il vantaggio degli Hammers ad opera di Arnautovic. West Ham dunque ancora a bocca asciutta alla terza di campionato.

Liverpool e Watford ancora in testa a punteggio pieno coi successi ai danni di Brighton e Crystal Palace

Posticipo domenicale preda del Liverpool capolista, che ad Anfield si sbarazza del Brighton per 1-0 grazie ala rete messa a segno da Salah al 27′. La prima gara domenicale è dell’altra squadra capolista, a sorpresa, ossia il Watford, che s’impone in casa per 2-1 ai danni del Crystal Place. Tutte e tre le reti giungono nella ripresa, col doppio vantaggio di Pereyra ed Holebas, a nulla serve la marcatura di Zaha.

Il Chelsea soffre ma resta aggrappato in testa a punteggio pieno, cade il Newcastle 2-1. Blues a punteggio pieno

Vince di nuovo il Chelsea di Maurizio Sarri. I Blues s’impongono per 2-1 a Stamford Bridge contro il Newcastle. Le reti giungono nella ripresa, con Hazard che apre le danze su rigore, pareggia Joselu ma l’autogol di Yedlin all’87’ porta 3 soffertissimi punti ai londinesi, i quali ora in classifica sono anch’essi in testa con un 3 su 3 nella voce “vittorie”.