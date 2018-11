Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha parlato dei riti scaramantici del patron della Sampdoria Massimo Ferrero e della questione sullo stadio Marassi

Il posticipo della 13^ giornata vedrà in scena il117esimo Derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. In tribuna tra gli ospiti ad assistere all’incontro ci sarà anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il governatore ligure, in vista della sfida, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Toti parlando della stracittadina del capoluogo ligure ha ammesso: «Mi auguro che sia una partita divertente, la città ha bisogno di staccare e di godersi una grande sfida. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero? È scaramantico ai massimi livelli: durante l’ultimo derby ha inondato di sale grosso il nostro assessore regionale alla cultura, Ilaria Cavo, che è tifosa del Genoa. Ferrero meriterebbe una telecamera dedicata. Io quando vado a Marassi non so se guardare la partita o se osservare i suoi show».

Il presidente della Regione ha poi concluso le proprie dichiarazioni parlando della questione sullo stadio Luigi Ferraris attualmente in vendita, ma senza nessuna offerta. Genoa e Sampdoria, difatti, ritengono troppo alto il prezzo stabilito dal Comune e Toti ha dichiarato: «In sede istituzionale abbiamo parlato dello stadio Marassi che è di proprietà del Comune, è vero: noi partecipiamo all’indirizzo. Penso che si andrà verso una concessione lunga alle due società, dato che l’acquisto sarebbe troppo oneroso. Ipotesi doppio stadio? Sarebbe un errore».