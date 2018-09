Lo stadio di Genova, Luigi Ferraris, potrebbe nuovamente essere messo all’asta, ma il prezzo rimane altro. Si profila anche l’ipotesi di una concessione a Genoa e Sampdoria

Il Comune di Genova sta preparando il bando per la vendita dello stadio Luigi Ferraris. Secondo le ultime notizie riportare da Repubblica, l’impianto, valutato dall’Agenzia del Territorio intorno ai 18 milioni di euro, sarà rimesso nuovamente all’asta dopo il primo bando con un prezzo base di 16 milioni di euro, il 10% in meno, come previsto dalla legge. Un prezzo molto alto per entrambe le società che ne usufruiscono, Genoa e Sampdoria, le cui perizie demaniali avevano assegnato allo stadio un valore massimo di circa 6-7 milioni di euro.

Essendo scaduta adesso la prima asta, il Comune del capoluogo ligure potrebbe dare il via ad una seconda asta per un prezzo di 14,5 milioni di euro, un altro ribasso del 10%, ma la cifra per i due club rimarrebbe comunque alta. Per tali ragioni si sta facendo avanti l’ipotesi di una concessione della struttura alle due squadre per 99 anni, evitando, dunque, la vendita dello stadio che il Comune non vuole cedere ad un prezzo troppo basso.

