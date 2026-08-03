Clamoroso Walter Sabatini!Torna alla Pro Patria: dopo 40 anni nuovo ruolo istituzionale in biancoblù

Il grande ritorno è ufficiale: Walter Sabatini torna alla Pro Patria, la società con cui aveva chiuso la propria carriera da calciatore oltre quarant’anni fa. Il club biancoblù ha annunciato il suo ingresso in un ruolo istituzionale di primo piano, segnando una svolta significativa nel nuovo corso societario.

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Per Sabatini si tratta di un ritorno dal forte valore simbolico. Nella stagione 1983/84 aveva indossato proprio la maglia della Pro Patria prima di appendere gli scarpini al chiodo e intraprendere una carriera dirigenziale che lo avrebbe portato a diventare uno dei profili più influenti del calcio italiano. Roma, Inter, Bologna, Palermo, Sampdoria, Salernitana: un percorso ricco di esperienze, intuizioni e operazioni di mercato che hanno segnato un’epoca.

Ora, a distanza di poco più di due anni dalla sua ultima avventura alla Salernitana, Sabatini accetta una nuova sfida: contribuire alla rinascita della Pro Patria, reduce dalla retrocessione in Serie D e intenzionata a ricostruire con basi solide, competenza e visione. La scelta di affidarsi a un dirigente della sua caratura testimonia la volontà del club di rilanciarsi con ambizione e credibilità.

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui canali social della società, che ha celebrato il ritorno di uno dei suoi volti più rappresentativi. Sabatini, con la sua esperienza e il suo carisma, sarà chiamato a dare identità e direzione a un progetto che vuole riportare la Pro Patria ai livelli che le competono.