Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Inzaghi ha una tentazione per l’attacco

Probabili formazioni Inter-Fiorentina, Simone Inzaghi ha una nuova tentazione per l’attacco: a cosa sta pensando il tecnico

Secondo quanto riferisce Sky Sport, in casa Inter solo Lukaku è certo di una maglia da titolare per il match di domani contro la Fiorentina. Lautaro e Dzeko non sono al top in questo momento, così che starebbero risalendo le quotazioni di Correa.

L’argentino ha avuto modo di allenarsi ad Appiano Gentile durante la sosta ed ora reclama uno spazio da titolare alla prima gara della ripresa.