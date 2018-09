Probabili formazioni Roma-Chievo: 4-2-3-1 per Di Francesco

Probabili formazioni Roma-Chievo: Di Francesco sceglie il 4-2-3-1 con Pastore alle spalle di Dzeko, solito 4-3-3 per D’Annna

Finalemente ci siamo. Dopo la deludente parentesi azzurra della Nations League, è finalmente tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Roma-Chievo è in programma Per la 4ª giornata di Serie A . Entrambe le squadre non stanno vivendo un grande momento di forma. I giallorossi hanno ottenuto una sola vittoria, in extremis contro il Torino, poi un pareggio e una sconfitta. I ragazzi di D’Anna dal canto loro sono fermi ancora a 0 punti in classifica, e cercheranno di riscattarsi al più presto. Sarà dunque un match che entrambe le compagini vorranno vincere, con la banda di Di Francesco ovviamente favorita, che però non dovrà commettere l’errore di sottovalutare l’avversario.

QUI ROMA – Come detto Di Francesco viene da una situazione piuttosto complicata. La squadra manca ancora di un modello fisso di gioco e sembra avere le idee un po’ confuse. Per provare a risolvere i problemi dunque, l’ex tecnico del Sassuolo decide di affidarsi al 4-2-3-1, con Olsen in porta. Difesa composta da Karsdorp, Manolas, Fazio e Kolarov. Ancora non al meglio Florenzi che partirà dalla panchina. Davanti alla difesa agiranno poi De Rossi e Nzonzi per dare più equilibrio alla squadra, che sin qui ha subito davvero tanti gol. In avanti il principale problema riguardava la posizione di Pastore, che agirà da trequartista alle spalle di Dzeko unica punta. Grossi dubbi sugli esterni, vista la grande abbondanza. Ha recuperato anche Perotti dall’infortunio, ma a spuntarla, alla fine, dovrebbero essere Under ed El Shaarawy.

QUI CHIEVO – Dall’altra parte D’Anna si affida al 4-3-3 per cercare di ottenere i primi punti di questo campionato. In porta la certezza Sorrentino, che contro i giallorossi ha sempre fatto discretamente bene. Linea a quattro sopravvista di terzini di spinta. Si accomodano in panchina Cacciatore e Jroszynski. Spazio a Bani, Rossettini, Barba e Tomovic. A centrocampo è ancora indisponibile Hetemaj, spazio quindi a Obi, insieme a Rigoni e Radovanovic. LE chiavi dell’attacco, infine, verranno affidate al tridente Birsa–Stepinski–Giaccherini.

Probabili formazioni Roma-Chievo (Domenica ore 12:30)

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De ROssi; Under, PAstore, EL Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco

CHEICO (4-3-3): Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All. D’Anna