Probabili formazioni Siviglia Manchester United: le scelte dei due tecnici

Probabili formazioni Siviglia Manchester United: solito 4-3-3 per la compagine andalusa, Solskjaer giocherà con un’unica punta

Tutto in 90′. Il Siviglia sfida il Manchester United nella prima semifinale di Europa League. Sarà una partita in gara unica, come ormai siamo abituati a vedere in questa edizione, con la squadra andalusa che vuole tornare in finale per cercare di battere il record di vittorie. Non sarà semplice, i red devils non lasceranno di certo campo libero agli spagnoli.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA – La squadra di Lopetegui ha vinto nei minuti finali contro il Wolverhampton: non è stato espresso il solito gioco, ma servirà un’altra prova di forza. Ocampos, En-Nesyri e Suso andranno a comporre il pacchetto offensivo.

COME ARRIVA IL MANCHESTER UNITED – I red devils vogliono provare a vincere un trofeo, ma non sarà affatto semplice battere gli spagnoli. Anche in questo caso il tecnico non muoverà nessuna pedina, si va verso la riconferma del 4-2-3-1 con Bruno Fernandes, Pogba e Rashford a supporto di Martial.

Probabili formazioni Siviglia Manchester United

Siviglia (4-3-3): Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos.

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial.