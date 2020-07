Probabili formazioni Verona-Spal, gara d’orgoglio per entrambe che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato

COME ARRIVA IL VERONA- Possibilità di arrivare a 53 punti per la squadra di Juric, niente male dopo una stagione da neo promossa ma giocata a livelli straordinari anche dopo il lockdown. Obiettivo 6 punti, Spal e poi Genoa che se non sarà ancora salvo sarà dura.

COME ARRIVA LA SPAL- Già retrocessa da tempo, si gioca per l’orgoglio e soprattutto per ringraziare Di Biagio del lavoro fatto fino ad ora.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Faraoni, Günter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Zaccagni; Pazzini.

Squalificati: Rrahmani

Indisponibili: Adjapong, Dawidowicz, Kumbulla, Empereur, Verre

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; Murgia, Valdifiori, Dabo; D’Alessandro, Petagna, Di Francesco.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berisha, Castro, Cerri, Floccari, Sala, Reca