Processo per la morte di Diego Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ci sta: «Abbiamo vissuto una messa in scena»

Processo per la morte di Maradona, la figlia del Pibe de Oro non ha dubbi: «Abbiamo vissuto una messa in scena». Le ultimissime

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona prosegue nel tribunale di San Isidro, con nuove testimonianze che gettano luce sugli ultimi giorni del Pibe de Oro. Nelle ore recenti, Giannina Maradona, la figlia minore avuta dall’ex campione con Claudia Villafañe, ha preso la parola in aula. Visibilmente commossa, ha rivolto pesanti accuse a Leopoldo Luque, il medico personale di suo padre, sostenendo che ci sia stata una vera e propria messa in scena per isolare Maradona.

PAROLE – «Abbiamo vissuto una messa in scena, con l’obiettivo di isolare papà in un posto brutto e buio. Lo seguivano da tempo, ci hanno proposto questa opzione e ci hanno assicurato che avrebbero sistemato la casa in modo adeguato». Infine aggiunge alcuni dettagli sulle condizioni del padre, a pochi giorni dalla morte: «Era gonfio, non si vedevano gli occhi e aveva una voce robotica. Però ci dicevano di lasciargli il suo spazio, che faceva parte del recupero e che voleva stare da solo».