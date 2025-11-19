 Protti ricorda: «Ho sempre segnato contro la Juve nella mia avventura in Serie A, quindi mi ha sempre portato fortuna»
Connect with us

Hanno Detto

Protti ricorda: «Ho sempre segnato contro la Juve nella mia avventura in Serie A, quindi mi ha sempre portato fortuna»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Protti

Igor Protti, intervenuto al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino, ha ricordato l’esordio europeo con la Lazio e non solo

Al Social Football Summit di quest’anno, ospitato all’Allianz Stadium di Torino, Igor Protti – indimenticato ex bomber della Lazio – ha raccontato il suo primo passo nel calcio europeo, vissuto proprio con la maglia biancoceleste. Un esordio in Coppa UEFA che, pur ricco di emozioni e significato, portò con sé anche qualche amarezza. Ecco un estratto:

SULL’ESORDIO IN COPPA UEFA – «Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea».

SUL RAPPORTO CON LA JUVENTUS – «Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in Serie A. Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI PROTTI SU LAZIONEWS24

Related Topics:

Hanno Detto

Chiellini svela: «Rinnovo Yildiz? C’è la volontà da parte di tutti: con equilibrio e tranquillità si fa tutto. Spalletti ha detto questo dal primo giorno…»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

chiellini
Continue Reading

Hanno Detto

Pagliuca non dimentica: «Nel 1998 subimmo una serie di furti a ripetizione. l fallo di Iuliano su Ronaldo resta una macchia indelebile»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

6 ore ago

on

19 Novembre 2025

By

Pagliuca
Continue Reading