Protti ricorda: «Ho sempre segnato contro la Juve nella mia avventura in Serie A, quindi mi ha sempre portato fortuna»

Igor Protti, intervenuto al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino, ha ricordato l’esordio europeo con la Lazio e non solo

Al Social Football Summit di quest’anno, ospitato all’Allianz Stadium di Torino, Igor Protti – indimenticato ex bomber della Lazio – ha raccontato il suo primo passo nel calcio europeo, vissuto proprio con la maglia biancoceleste. Un esordio in Coppa UEFA che, pur ricco di emozioni e significato, portò con sé anche qualche amarezza. Ecco un estratto:

SULL’ESORDIO IN COPPA UEFA – «Ho pensato al mio esordio in Coppa UEFA contro la Lazio. Però non è stato un ricordo positivo perché sono stato sostituito a causa di un cartellino rosso ad un mio compagno. Però sono stato contento di esordire a 30 anni in una coppa europea».

SUL RAPPORTO CON LA JUVENTUS – «Io ho sempre segnato contro la Juventus nella mia avventura in Serie A. Quindi la Juve mi ha sempre portato fortuna».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI PROTTI SU LAZIONEWS24