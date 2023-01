Plusvalenze Juve, Protto: «Ecco cosa potrebbe succedere venerdì»

Mariano Protto, ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, ha parlato a Tuttosport del caso plusvalenze della Juve

Mariano Protto, ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, ha parlato a Tuttosport del caso plusvalenze della Juve. Le sue dichiarazioni:

RICHIESTA RESPINTA – «Se la Corte d’Appello riterrà inammissibile l’istanza di revisione, contro tale decisione è ancora ammesso ricorso al Collegio di Garanzia da parte della Procura, ove anche tale ricorso fosse respinto diventerebbe irrevocabile la decisione precedente, cioè quella della Corte federale di appello: proscioglimento per tutti gli imputati e società».

RICHIESTA ACCOLTA – «Il 20 gennaio la Corte federale d’Appello deciderà sull’ammissibilità o meno dell’istanza della Procura federale, quindi sulla sussistenza o meno dei presupposti della revocazione. Alla fase di ammissibilità seguirà l’udienza per la discussione e per la trattazione della controversia alla luce dei nuovi documenti. La Procura federale potrebbe riformulare l’atto di deferimento. Nel precedente giudizio si era limitata a chiedere l’inibizione per i dirigenti e un’ammenda per le società. Alla luce dei nuovi documenti potrebbe chiedere l’applicazione di sanzioni più gravi quali punti di penalizzazione (come nel caso della decisione sulle plusvalenze del Chievo) o addirittura, ma sembra davvero difficile, la retrocessione per la prossima stagione».