Provedel Lazio, affare in chiusura: l’agente oggi a Formello

Quasi fatta per l’arrivo di Ivan Provedel alla Lazio: l’agente del portiere oggi a Formello per trovare la fumata bianca

La Lazio non è mai stata così vicina a Ivan Provedel. Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’agente del portiere oggi è stato a Formello per chiudere con il club biancoceleste. Il giocatore sarebbe pronto a firmare un contratto per 5 anni con uno stipendio da circa 1,3 milioni di euro a stagione.

Lo Spezia vorrebbe chiudere entro stasera la cessione del suo attuale portiere per poi accelerare la trattativa per l’arrivo di Dragowski per non rischiare di perderlo.