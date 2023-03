PSG, attacco a Verratti: «Torni a fumare, bere e mangiare in Italia»

Il duro attacco contro Marco Verratti, centrocampista del PSG, dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco

Il giornalista francese Daniel Riolo ha parlato a RMC Sport per commentare la prestazione di Verratti con il PSG.

PAROLE – «Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare i suoi spiedini, passeggiare in riva al mare, bere i suoi shot, fumare le sue sigarette. Starà zitto e non disturberà nessuno. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio. Lo dico da anni, è un giocatore da strada».